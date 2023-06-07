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بالصور: ورشة عمل في الجنوب الليبي استعدادا للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 04:37 مساء
بالصور: ورشة عمل في الجنوب الليبي استعدادا للانتخابات
من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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اختُتمت اليوم الأربعاء ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة سبها بهدف رفع مستوى التنسيق مع المكاتب التابعة لها في ربوع البلاد، استعدادًا لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

ورشة عمل في الجنوب الليبي
واستهدفت الورشة رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية (سبها والشاطئ وأوباري)، ومنسقي الشؤون الإدارية والمالية، ومنسقي العمليات، ومشرفي التدريب بهذه المكاتب، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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وذكر البيان، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش ولقاءات تعمل المفوضية على تنفيذها؛ إذ من المقرر استهدافها جميع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة لها بالمنطقة الغربية خلال الفترة القريبة المقبلة. وسبق أن أقيمت ورشة عمل مماثلة بالمنطقة الشرقية شهر مايو الماضي، بهدف تنفيذ الإجراءات الانتخابية وفق أعلى المعايير.

من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
من ورشة عمل نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبها، 7 يونيو 2023. (مفوضية الانتخابات)
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