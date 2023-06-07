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وفد الحطمان يؤكد للمنفي تمسكه بمشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 01:47 مساء
وفد الحطمان يؤكد للمنفي تمسكه بمشروع المصالحة الوطنية
المنفي خلال لقاء مع وفد الحطمان، 7 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد وفد من قبيلة الحطمان خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تمسكُّهم بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس. 

والتقى المنفي، صباح اليوم الأربعاء، وفد الحطمان الذين أكدوا كذلك «ثقتهم العالية بقدرته لتلبية رغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة»، حسب بيان لمكتب المنفي.

لقاءات المنفي مع أعيان قبائل ليبية
ويجري رئيس المجلس الرئاسي لقاءات مع أعيان قبائل ليبية لبحث مشروع المصالحة الوطنية.

ويوم الأحد، استقبل المنفي وفدًا من أعيان قبيلة الجوازي، وذلك في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، في إطار حرص المجلس الرئاسي على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية، حسب بيان المجلس.

وسبقه اجتماع في 29 مايو، التقى خلاله رئيس المجلس الرئاسي وفدًا من عُمد ومشائخ وأعيان قبيلة العبيدات، وبحث اللقاء دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي، وفي 25 مايو استقبل المنفي وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة المقارحة، وذلك «لبحث أوضاع السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكاماً بالإفراج ولم تُنفّذ».

المنفي خلال لقاء مع وفد الحطمان، 7 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال لقاء مع وفد الحطمان، 7 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)
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