مالطا تستعجل «الأصدقاء الليبيين» التوافق على الدستور

القاهرة - بوابة الوسط

استعجل وزير خارجية مالطا، إيان بورغ، توافق الأطراف الليبية على دستور للبلاد بتزامن زيارته للمغرب مع مفاوضات لجنة «6+6» المكلفة بإعداد قوانين للانتخابات بين مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة.

وحث بورغ خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الرباط مساء أول من أمس الإثنين مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، «الأصدقاء الليبيين» على التوافق على الدستور وايجاد حل سياسي ودائم.

بورغ يشدد على أهمية استقرار ليبيا

وبعدما شدد على أهمية استقرار ليبيا بسبب موقعها الجغرافي المهم اعتبر أن «المنطقة تعرف الكثير من التحديات مثل قضية الهجرة، واستقرار ليبيا أمر مهم للمنطقة» وفق تعبيره.

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وجاءت تصريحات بورغ وسط غموض لنتائج مفاوضات لجنة «6+6» المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والمكلفة بإعداد قوانين للانتخابات في ليبيا بعد مضي أكثر من أسبوعين على مشاوراتهما في مدينة بوزنيقة.

وكان السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار بحث مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر قبل أيام عدة ملفات ذات طابع أمني، كما التقى الوفد المالطي أيضًا بقيادات أمنية وعسكرية في طرابلس، لمناقشة سبل جديدة للتعاون، لا سيما في ضوء تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة في العام 2020.