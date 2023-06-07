بالصور.. مداهمة وكر حشيش في مزرعة بوادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط قنطار وربع من مخدر الحشيش في مزرعة بمنطقة وادي الربيع، جنوب العاصمة طرابلس.

وداهمت إدارة العمليات والتنسيق مزرعة في البوازيد عقب التنسيق مع رئيس النيابة بمكتب النائب العام؛ حيث ضبط الأمن معدات وأدوات تستخدم لصناعة المخدرات، وبذورًا يشتبه في كونها بذورًا مخدرة تستعمل في زراعة المخدرات، وفق بيان صادر عن الجهاز.

اعترافات المتهم بترويج الحشيش في وادي الربيع

وأشار البيان إلى ضبط المتهم واعترافه بجلب البذور المخدرة وزراعتها وجني المحصول وتصنيعه مخدر الحشيش بمساعدة شخصين مغربي الجنسية ومصري الجنسية مستخدمًا أدوات كبس وفورمات لهذا العمل. واتُخِذت كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة ولا يزال البحث مستمرًا عن باقي المطلوبين لضبطهم.

من عملية. مداهمة وكر حشيش في مزرعة بوادي الربيع، 7 يونيو 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)

من عملية. مداهمة وكر حشيش في مزرعة بوادي الربيع، 7 يونيو 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)

من عملية. مداهمة وكر حشيش في مزرعة بوادي الربيع، 7 يونيو 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)