«الداخلية» تشارك في لقاء أممي بشأن تهريب المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، في لقاء نظمه المكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة في القاهرة.

تجارب الدول مع شبكات تهريب المهاجرين

واستعرض اللقاء، الذي انطلق أمس الثلاثاء، التجارب في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا وعلاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى خاصة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وترأس الوفد الليبي رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعضوية مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير ادارة التخطيط الأمني، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي.

الوفد الليبي في لقاء نظمه المكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة في القاهرة، 7 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)

الوفد الليبي في لقاء نظمه المكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة في القاهرة، 7 يونيو 2023. (وزارة الداخلية)