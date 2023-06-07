ضبط تشكيل عصابي قتل عامل بناء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط أفراد تشكيل عصابي تورط في جريمة قتل أحد عمال البناء في إحدى عمارات السدرة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة عين زارة بلاغًا مفاده مقتل عامل بناء بعد رميه من الطابق السادس في عمارة قيد الإنشاء، بعد تعرضه وزملائه للسرقة من قبل تشكيل عصابي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

ضبط التشكيل العصابي

وأقدم التشكيل العصابي على تقييد الضحية ورفاقه بعد سرقتهم، وألقوه من العمارة، وفق ما كشفت التحقيقات.

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وتمكن رجال البحث الجنائي من التعرف على هوية التشكيل والقبض عليهم تباعًا، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.