ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو مقابل الدينار بالسوق الرسمية (7 يونيو 2023)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.99 دينار مقابل 6 دنانير.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار
وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني حيث استقر عند 0.67 دينار، وتراجعت الليرة التركية إلى 0.21 دينار مقابل 0.22 دينار.
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