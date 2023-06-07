ارتفاع الدولار وانخفاض اليورو مقابل الدينار بالسوق الرسمية (7 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.99 دينار مقابل 6 دنانير.