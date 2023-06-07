«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من الخليج إلى شحات سرعتها 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مساء اليوم.

• الرياح شمالية إلى شمالية شرقية تتحول إلى متغيرة الاتجاه صباح الغد على الساحل من زوارة إلى مصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل سرت.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.