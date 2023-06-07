حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 7 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب اليوم الأربعاء على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار رعدية أحيانا، ويميل الطقس للاستقرار على معظم المناطق بداية من الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 27 و31 درجة مئوية على باقي المناطق وتسجل ارتفاعا نسبيا يوم الجمعة على مناطق الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على معظم مناطق الساحل يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي تتسبب في إثارة الأتربة الغبار، وتتحول غدا إلى شمالية غربية على مناطق الخليج وبنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 30 و35 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.