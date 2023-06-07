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حكومة الدبيبة تبحث مع فريق أممي دعم قدرات التخطيط لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 07:37 صباحا
حكومة الدبيبة تبحث مع فريق أممي دعم قدرات التخطيط لتأمين الانتخابات
اجتماع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع فريق أممي، 6 يونيو 2023، (حكومتنا)
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بحث مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع فريق تقييم الاحتياجات للانتخابات التابع لإدارة دعم الانتخابات بالأمم المتحدة، سبل دعم تنظيم قواعد البيانات بالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة، وتعزيز بناء القدرات في مجالات التخطيط الأمني وتأمين الانتخابات.

جاء ذلك في اجتماع بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي أمس الثلاثاء، بحضور عضو فريق التواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المستشار عبدالمجيد مليقطة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمود معتوق، وأعضاء اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

اللقاء تناول سبل مكافحة خطاب الكراهية
وتناول اللقاء أهم الخطوات والإجراءات المتخذة من اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات المشكلة من حكومة الوحدة «لتقديم سبل الدعم كافة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل إتمام الاستحقاق الانتخابي»، كما استعرض سبل تقوية التواصل مع المنصات الدولية من أجل مكافحة خطاب الكراهية والأخبار المضللة، ووسائل تطوير تقنيات التصويت الإلكتروني، والاستبيانات العمومية، وتأمين الرقابة حولها، والاستفادة من أبرز التجارب الدولية في هذا الشأن.

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يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الأول من مايو الماضي، بإرسال فريق من الأمم المتحدة لدعم جهود الحكومة لإجراء الانتخابات، إذ يضم الفريق الأممي نائب مدير إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام داريا ميليتا فيراري، والمختص بالشؤون الانتخابية والسياسية ريتشارد جيي.

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