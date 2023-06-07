الحويج يحصر توريد الأدوية على الشركات المصنعة التي لديها وكلاء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، باتخاذ تدابير عاجلة تسهم في تنظيم وضبط الأدوية والمعدات الطبية، وذلك بمنع توريد الأدوية المصنعة بغرض التصدير فقط واقتصار عمليات توريد الأدوية من الشركات المصنعة التي لديها وكيل معتمد في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية بالسوق المحلية، ضمّ مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي الدكتور محمود الفطيسي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ورئيس لجنة الأمن الدوائي بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، لعرض آلية تنفيذ النظام الدولي «GS1» ومعايير تتبع الأدوية والمعدات الطبية (الباركود الدولية).

تنفيذ نظام الباركود الدولي

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع تابع آلية عمل النظام، ودوره في تحقيق شفافية سلسلة الإمداد وحماية المستهلك بالحصول على منتج آمن، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في معرفة المصدر الفعلي، وتوحيد أسعار الأدوية بالسوق المحلية، كما جرى التطرق للمشاكل التي تواجه الوزارات والهيئات المختصة في متابعة عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية والتحديات التي تعترض نشاط الأجهزة الرقابية والضبطية بالمنافذ الليبية وسُبل تذليلها.

- لمخالفتها «النظام والآداب».. الحويج يحظر توريد وتداول بعض السلع

لجنة لتطبيق نظام تتبع الأدوية والمعدات الطبية

يشار أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرارًا رقم 398 لسنة 2022 م بأن تشكيل لجنة تتولى وضع تصور تنفيذي لتطبيق نظام تتبع الأدوية والمعدات الطبية من مصدرها إلى المستهلك السوق الليبية، وفقاً لنظام الترقيم العالمي للحد من انتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.

وتأتي اللجنة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية للترقيم نائباً، وعضوية وزارة الصحة، ومصلحة الجمارك، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ومصرف ليبيا المركزي.