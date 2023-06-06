فتح باب تسجيل الناخبين ببلديتي حي الأندلس وباطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات بلديتي حي الأندلس، وباطن الجبل، وفتح باب تسجيل الناخبين بهما.

وأوضحت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن تسجيل الناخبين يجري تقنيًا بواسطة إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني، ورقم المركز الانتخابي، مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوطًا بالرقم الوطني لمالك رقم الهاتف.

- إعلان نِسب المشاركة في انتخابات بلديتي زوارة ودرج

وأمس الإثنين، أعلنت اللجنة المركزية إجراء انتخابات بلدية الرياينة وفتح باب تسجيل الناخبين بها. وقبل ذلك أعلنت اللجنة النتائج المبدئية لانتخاب المجلسين البلديين زوارة ودرج، التي أجريت السبت 27 مايوالماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زوارة 66.6%، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي درج 74.9%.