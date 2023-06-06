باتيلي ومندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة يتوافقان على 3 إجراءات بشأن الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

توافق الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، على 3 إجراءات بشأن الانتخابات الليبية وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحضور السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، ونائب رئيس البعثة الأممية ريزيدون زينينغا.

وغرد باتيلي عبر حسابه على «تويتر» عن اللقاء قائلًا: «كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم في طرابلس بالمندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، كارولين هورندال»، موضحًا أن اللقاء جرى خلاله مناقشة «سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن».

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وكشف باتيلي في تغريدة ثانية عن اللقاء توافقه مع ضيوفه على ثلاثة إجراءات بشأن الانتخابات الليبية، وقال: «توافقت آراؤنا على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية»، وذلك «دعمًا لتطلعات الليبيين إلى اختيار قيادتهم ومؤسساتهم التمثيلية».

والتقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة قبل هذا اللقاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أطلعته على جهود المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن ومع الأمين العام للأمم المتحدة ومع باتيلي، لتنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وسفيرتها في طرابلس خلال لقائهما مع باتيلي وزينينغا، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (البعثة الأممية)

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وسفيرتها في طرابلس خلال لقائهما مع باتيلي وزينينغا، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (البعثة الأممية)

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة وسفيرتها في طرابلس خلال لقائهما مع باتيلي وزينينغا، الثلاثاء 6 يونيو 2023. (البعثة الأممية)