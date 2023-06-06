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مديرية أمن طبرق: انتهاء حظر التجول في كامل نطاق المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 08:02 مساء
مديرية أمن طبرق: انتهاء حظر التجول في كامل نطاق المدينة
دورية تابعة لمديرية أمن طبرق في أحد شوارع المدينة. (صفحة المديرية على فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن طبرق، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء حظر التجـول المفـروض فـي كامـل نطـاق المدينـة، بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.

ونوهت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بعـدم التواجـد فـي مناطـق العمليـات حرصًا علـى سلامـة الجميع، دون أن تحدد تلك المناطق.

- حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر

والسبت الماضي، 3 يونيو، أعلنت مديرية أمن طبرق، فرض حظر تجول إلى حين إشعار آخر في كامل نطاق المدينة.

وبدأ الحظر يوميًا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، باستثناء الأطقم الطبية والطبية المساعدة والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبي الشرطة والقوات المسلحة والشركة العامة للنظافة أثناء تأدية أعمالهم، حسب البيان.

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