ضبط شخص على خلفية زراعة القنب الهندي بمزرعة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص لمسؤوليته عن زراعة القنب الهندي في إحدى المزارع الواقعة جنوب مدينة طرابلس، ضمن تحقيقات النيابة العامة حول واقعة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن رئيس النيابة بمكتب النائب العام انتقل إلى إحدى المزارع الكائنة جنوب طرابلس بعد ورود «بلاغ حول واقعة زراعة نبتة القنب الهندي فيها»، عقب تقديره لجدية التحريات القضائية.

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وأضاف البيان أن رئيس النيابة قام فور وصوله إلى «مكان الزراعة، وصور مناظرته لنبات شجيري تتآلف أوصافه مع نبات القنب الهندي (كانا بيسنو ساتيفا)؛ ثم أثبت حالة الأشياء اللازمة لزراعته؛ وعاين بذور النبات والمحصول».

الشواهد القائمة

وأكد البيان أن «الشواهد القائمة أنبأت على توافر باعث إنتاج مخدر الحشيش، وممارسة الاتجار فيه؛ وبذلك استدعت إجراءات جمع الأدلة مباشرة إجراء التحفظ على وسائل النقل والأدوات التي استخدمت في نشاط زراعة المنتج والاتجار فيه، ومنع الأشخاص من تجاوز حدود المزرعة محل الجريمة؛ تمهيدًا لإجراء قطع الزراعة المحظورة».

وجاء في ختام البيان أنه «وفي سياق تنفيذ التدابير الاحتياطية، نهض قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمسؤولية تقديم المعلومات اللازمة لتحديد حلقة المشتبهين، فترتب عن ذلك تحديد هوية الجاني ثم إلقاء القبض عليه».

مادة عثر عليها بالمزرعة بجانب زراعة القنب الهندي. (لقطة من فيديو نشره مكتب النائب العام، الثلاثاء 6 يونيو 2023)