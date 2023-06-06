المنطقة العسكرية الساحل الغربي تطالب المواطنين بالابتعاد عن أوكار الجريمة وأماكن بيع وتخزين الوقود والمخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش، اليوم الثلاثاء، المواطنين في البلديات الواقعة في نطاق المنطقة «بضرورة الابتعاد عن أوكار الجريمة وأماكن بيع وتخزين الوقود خارج سلطة الدولة وكذلك أماكن بيع المخدرات».

ونبهت إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي في بلاغ نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أوكار الجريمة وأماكن بيع وتحزين الوقود خارج سلطة الدولة وأماكن بيع المخدرات تعتبر «أهدافًا عسكرية مشروعة من لحظة نشر هذا البلاغ الهام»، مشددة على ضرورة الالتزام والحذر وإيلاء البلاغ الأهمية القصوى.

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يأتي البلاغ، بعد يوم من مشاركة قائد المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح النمروش في اجتماع عُقِد بمكتب النائب العام، أمس الإثنين، اتفق خلاله المشاركون على تشكيل قوة أمنية لضبط المطلوبين وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، استمرار العملية العسكرية التي أطلقها بمنطقة الساحل الغربي في 25 مايو الماضي، إلى حين تحقيق أهدافها، وذلك وفق ما جاء في كلمته مع عدد من القيادات العسكرية المشرفة على إدارة العمليات قبل أيام.