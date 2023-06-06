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«الكهرباء»: تجديد محطة توليد غازية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 03:23 مساء
«الكهرباء»: تجديد محطة توليد غازية في مصراتة
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تجديد محطة التوليد الغازية في مدينة مصراتة.

ويتعلق الأمر بمحطة «11/30» التوليد الغازية «كرزاز»، حيث شملت أعمال التجديد تركيب خلايا 11/30 ك.ف من نوع سيمنز، وتركيب محولين، بعد إجراء الاختبارات التشغيلية للمحول رقم «2» جهد «30/220 ك.ف»، للربط مع المحطة؛ بهدف تحسين الشبكة، وتخفيف الأحمال على محطة «220» شرق مصراتة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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وأوضحت الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطتها لتجديد وضعية محطات التحويل القديمة والمتهالكة، واستبدال أخرى جديدة بها، لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية.

من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجديد محطة توليد غازية في مصراتة، 6 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)
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