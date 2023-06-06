  • Alwasat News
Atwasat

خالد السكران: خلافات أسهمت في تأجيل اتفاق لجنة «6+6».. ويجب فرض مخرجاتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 02:37 مساء
خالد السكران: خلافات أسهمت في تأجيل اتفاق لجنة «6+6».. ويجب فرض مخرجاتها
خالد السكران يتحدث إلى برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط»، 5 يونيو 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

قال المحلل السياسي خالد السكران إن هناك «خلافات وضغوطات» أسهمت في تأجيل توقيع لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إعداد قوانين الانتخابات، على اتفاق بشأن هذه القوانين، مشيرا إلى أن هذه الضغوطات تؤشر على العمل من أجل «مسار ثان».

وأضاف السكران، خلال مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع، مساء الإثنين، على قناة «الوسط wtv»: «الأطراف الليبية وأغلب الأطراف الدولية لا تريد توافق ليبي - ليبي، ولا تريد انتخابات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي تعمل على عرقلة إجراء الاستحقاق». وتابع:« كل ما نراه من بيانات وضغوطات هو تنشيط لمسار ثان».

وأوضح أن لجنة «6+6» كان من المفترض أن توقع على اتفاق الخميس الماضي، ولكن «هناك بعض الاختلافات، وأعتقد الخلاف قانونيا وبعض التعديلات سياسية»، على حد قوله.

السكران يحذر من الوقوع في خطأ لجنة الستين
حذر المحلل السياسي من وقوع لجنة «6+6» في خطأ لجنة الستين، التي كانت معنية بصياغة مشروع الدستور.

محلل سياسي: ضغوط محلية ودولية على لجنة «6+6»
خبير سياسي: لا حلول مع بقاء الأجسام الحالية.. وتوافق لجنة «6+6» مستبعد
عقيلة يعلن عن قرب تحقيق التوافق بين لجنة «6+6» على القوانين الانتخابية
باتيلي يحث لجنة «6+6» على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين
عقيلة والمشري في بوزنيقة للتوقيع على اتفاق (6+6)
شاهد في «هذا المساء».. بوزنيقة: تفاهمات عقيلة والمشري واحترازات باتيلي

وبيّن: « لجنة 6+6 منتخبة، ولا تحتاج تزكية أو توقيع من المجلسين. لا نريد الوقوع في خطأ التعامل نفسه مع لجنة الستين، وهي لجنة منتخبة. إذًا لا نحتاج استفتاء على المشروع، ولا نريد البقاء في الحلقة نفسها»، مشددا على ضرورة فرض مخرجات لجنة «6+6».

المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم
تعقد «فعالية رسمية»، مساء الثلاثاء، في ختام اجتماعات لجنة «6+6» التي تستضيفها بلدة بوزنيقة، على ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

ولم توضح الوزارة ماهية الفعالية الرسمية، وهل ستشهد إعلان التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، أم لا؟.

عقيلة والمشري في المغرب
أمس الإثنين، وصل رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، بوزنيقة على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما نقلته «رويترز» عن عضو في مجلس النواب وناطق باسم مجلس الدولة، لم تكشف هويتهما.

ويوم السبت الماضي، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» عزالدين قويرب تصويت اللجنة بالإجماع على «القوانين الثلاثة»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني يبلغ 3 سنوات متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي
«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي

«الليغا» الإسبانية تصدم الهلال السعودي وتجيز خطة برشلونة لاستعادة ميسي
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي

صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهم بترويج «الحشيش» عبر الهاتف في بنغازي
ضبط متهم بترويج «الحشيش» عبر الهاتف في بنغازي
خبير سياسي: لا حلول مع بقاء الأجسام الحالية.. وتوافق لجنة «6+6» مستبعد
خبير سياسي: لا حلول مع بقاء الأجسام الحالية.. وتوافق لجنة «6+6» ...
«الحكم المحلي» تبحث مع المركز الليبي الكوري تدريب موظفي البلديات
«الحكم المحلي» تبحث مع المركز الليبي الكوري تدريب موظفي البلديات
المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم
المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم
إحباط صفقة مخدرات في جنزور
إحباط صفقة مخدرات في جنزور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
لمخالفتها «النظام والآداب».. الحويج يحظر توريد وتداول بعض السلع
لمخالفتها «النظام والآداب».. الحويج يحظر توريد وتداول بعض ......
خالد السكران: خلافات أسهمت في تأجيل اتفاق لجنة «6+6».. ويجب فرض مخرجاتها
خالد السكران: خلافات أسهمت في تأجيل اتفاق لجنة «6+6».. ويجب ......
محلل سياسي: ضغوط محلية ودولية على لجنة «6+6»
محلل سياسي: ضغوط محلية ودولية على لجنة «6+6»...
إحباط صفقة مخدرات في جنزور
إحباط صفقة مخدرات في جنزور...
المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم
المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة ......
المزيد