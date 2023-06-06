خالد السكران: خلافات أسهمت في تأجيل اتفاق لجنة «6+6».. ويجب فرض مخرجاتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال المحلل السياسي خالد السكران إن هناك «خلافات وضغوطات» أسهمت في تأجيل توقيع لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إعداد قوانين الانتخابات، على اتفاق بشأن هذه القوانين، مشيرا إلى أن هذه الضغوطات تؤشر على العمل من أجل «مسار ثان».

وأضاف السكران، خلال مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع، مساء الإثنين، على قناة «الوسط wtv»: «الأطراف الليبية وأغلب الأطراف الدولية لا تريد توافق ليبي - ليبي، ولا تريد انتخابات في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي تعمل على عرقلة إجراء الاستحقاق». وتابع:« كل ما نراه من بيانات وضغوطات هو تنشيط لمسار ثان».

وأوضح أن لجنة «6+6» كان من المفترض أن توقع على اتفاق الخميس الماضي، ولكن «هناك بعض الاختلافات، وأعتقد الخلاف قانونيا وبعض التعديلات سياسية»، على حد قوله.

السكران يحذر من الوقوع في خطأ لجنة الستين

حذر المحلل السياسي من وقوع لجنة «6+6» في خطأ لجنة الستين، التي كانت معنية بصياغة مشروع الدستور.

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وبيّن: « لجنة 6+6 منتخبة، ولا تحتاج تزكية أو توقيع من المجلسين. لا نريد الوقوع في خطأ التعامل نفسه مع لجنة الستين، وهي لجنة منتخبة. إذًا لا نحتاج استفتاء على المشروع، ولا نريد البقاء في الحلقة نفسها»، مشددا على ضرورة فرض مخرجات لجنة «6+6».

المغرب: «فعالية رسمية» مع ختام اجتماعات «6+6» في بوزنيقة اليوم

تعقد «فعالية رسمية»، مساء الثلاثاء، في ختام اجتماعات لجنة «6+6» التي تستضيفها بلدة بوزنيقة، على ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.

ولم توضح الوزارة ماهية الفعالية الرسمية، وهل ستشهد إعلان التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، أم لا؟.

عقيلة والمشري في المغرب

أمس الإثنين، وصل رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، بوزنيقة على أمل التوصل إلى اتفاق، حسب ما نقلته «رويترز» عن عضو في مجلس النواب وناطق باسم مجلس الدولة، لم تكشف هويتهما.

ويوم السبت الماضي، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» عزالدين قويرب تصويت اللجنة بالإجماع على «القوانين الثلاثة»، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.