إحباط صفقة مخدرات في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إحباط عملية بيع وشراء لمخدر «الحشيش» في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس.

وضبط أفراد الجهاز فرع غرب طرابلس شخصين في شارع سيدي عبدالجليل وبحوزتهما كميات من «الحشيش»، بواقع 27 قطعة صغيرة وأربع قطع كبيرة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.