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ضبط متهم بترويج «الحشيش» عبر الهاتف في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 12:26 مساء
ضبط متهم بترويج «الحشيش» عبر الهاتف في بنغازي
مضبوطات عثر عليها بحوزة متهم في بنغازي، 5 يونيو 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط أفراد قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي مروجا لمخدر «الحشيش» عبر الهاتف بالمدينة.

ووردت معلومات إلى القسم عن المتهم الذي لا يمارس نشاطه من مكان ثابت، ليقوم أعضاء التحريات في القسم بتتبع الأماكن التي يتردد عليها، ثم ضبطوه في كمين، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

المتهم بحوزته 6 قطع حشيش كبيرة
وعثر بحوزته على ست قطع كبيرة من «الحشيش»، إضافة إلى خمس قطع صغيرة من المخدر نفسه، ومبلغ مالي.

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ونُقل المتهم إلى قسم البحث الجنائي، حيث اعترف بما نسب إليه ثم أحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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