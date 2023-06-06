«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على معظم الساحل تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال سقوط الأمطار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غدا على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة تصل إلى 30 عقدة على ساحل سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.
• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين 10 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة اليوم على ساحل شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وقد تكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.
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