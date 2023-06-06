السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر صرف الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.83 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.17 دينار مقابل 5.16 دينار أمس، وثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6 دنانير.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري اليوان الصيني والليرة التركية حيث استقرا عند 0.67 دينار و0.22 دينار على الترتيب.