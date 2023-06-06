«نوفا»: الدبيبة يزور إيطاليا الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» عن مصادر ليبية، قولها إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة سيزور العاصمة الإيطالية روما يومي 7 و8 يونيو الجاري.

وذكرت الوكالة أن الدبيبة تحدث عن زيارته لروما من الجناح الإيطالي في معرض «ليبيا بيلد»، والذي افتُتح في 22 مايو الماضي، وهو أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال أفريقيا.

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وقتها قال الدبيبة لمدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية رومانو باروتسي: «الشهر القادم سآتي إلى روما».

وفي 28 يناير الماضي، استقبل الدبيبة في العاصمة طرابلس، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، لمناقشة ملفات قطاع الطاقة وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الاتّجار بالبشر.