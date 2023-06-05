شاهد في برنامج «فلوسنا»: مقايضة النفط ومقتل الشفافية.. لماذا تغيب الحقيقة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على الغموض الذي لا يزال يكتنف ملف مقايضة النفط بالمحروقات، فضلاً عن غياب الشفافية بشأن الإيرادات مع تضارب تقارير المؤسسة الوطنية للنفط وباقي مؤسسات الدولة.

وفي آخر تقاريره، كشف تقرير ديوان المحاسبة عن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بمقايضة نفط خام بقيمة 3.6 مليار دولار (ما يعادل 16 مليار دينار) مقابل توريد محروقات للاستعمال المحلي، لكن مؤسسة النفط لا تفصح عن الأرقام أو تفاصيل عمليات المقايضة.

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يطرح البرنامج جملة من الأسئلة على المهتم بالشأن الاقتصادي إدريس الشريف والمحلل الاقتصادي سليمان الشحومي، تتعلق بحجم المقايضة الذي لا يزال غير معروف بالإضافة إلى الأسباب الجوهرية التي تدفع مؤسسة النفط للجوء للمقايضة.

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