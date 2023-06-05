توريد معدات كهربائية جديدة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول معدات كهربائية جديدة خاصة بمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس، لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري استقبلا أمس الأحد شحنة معدات وقطع غيار كهربائية لصالح المحطتين، في إطار اسـتكمال أعـمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليًا.

- وصول قطع غيار لمحطتي كهرباء الخمس وجنوب طرابلس

وأوضحت أن الشحنة جرى نقل جزءٍ منها إلى مخازن الشركة لاستلامها من دائرة الفحص والاستلام التابعة لإدارة المخازن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأضافت أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المتواصلة من الشركة لدعم الشبكة الكهربائية وتسريع وتيرة العمل لاستكمال أعمال العمرات في الزمن المحدد للمساهمة في الذروة الصيفية دعمًا للشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرارها.

المعدات الموردة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس، الأحد 4 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس، الأحد 4 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس، الأحد 4 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس، الأحد 4 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة لمحطتي الخمس وجنوب طرابلس، الأحد 4 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)