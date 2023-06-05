متعاطي مخدرات يحاول قتل والدته شنقًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الإثنين، عن إنقاذ سيدة قبل محاولة نجلها قتلها شنقًا.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه تلقى بلاغًا من مواطنة ليبية حول قيام أخيها بمحاولة قتل والدته شنقًا، دون أن تحدد مكان إقامة الأسرة.

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وعقب تلقي البلاغ توجهت قوة تابعة لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق برفقة المواطنة، لتتمكن من القبض على المتهم في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ جريمته، بحسب البيان.

وكشفت التحقيقات أن المقبوض عليه من متعاطي حبوب الهلوسة، ومن مروّجيها في السوق السوداء، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وسيتم إحالته للنيابة العامة، وفق الاختصاص .