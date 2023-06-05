المبروك يعتمد تسوية ديون شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بقيمة 5 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، اليوم الإثنين، تسوية الديون الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز البالغ قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات دينار، لعشر سنوات ماضية، وذلك ضمن سلسلة من التسويات التي شرعت الوزارة في انجازها مؤخرًا.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المبروك «اعتمد المحضر النهائي لحصر ومطابقة الديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز خلال الفترة من الأول من يناير 2009 وحتى 31 ديسمبر 2017».

الهدف من التسوية ديون شركة البريقة

وأوضحت وزارة المالية أن هذه التسوية تهدف إلى «ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بإجمالي مبالغ متبادلة بين عدة جهات متمثلة في شركة البريقة، وشركة الكهرباء، والنهر الصناعي وغيرها، بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليار دينار».

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ونوّهت وزارة المالية إلى أنها تستعد لإحالة الإجراءات النهائية لهذه التسوية، لعرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للاعتماد النهائي، وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية وشركة البريقة لتسوية النفط والغاز.

يأتي ذلك بعد مُضي أكثر من عام من العمل المكثف والمجهودات الجبارة المبذولة من الكفاءات الوطنية في وزارة المالية لاستكمال مجموعة من التسويات المهمة، التي انتهت من إنجازها في الأونة الأخيرة، مع عدد من الصناديق والأجهزة والشركات العامة.

المبروك يحمل محضر تسوية ديون شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بقيمة 5 مليار دينار. (وزارة المالية)

محضر تسوية ديون شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بقيمة 5 مليار دينار. (وزارة المالية)