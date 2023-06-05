العابد يشارك في افتتاح أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، رفقة سفيرة ليبيا لدى الأمم المتحدة لمياء أبوسدرة، وممثل العمال والوفد المرافق للوزير، في افتتاح أعمال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وستناقش فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي انطلقت اليوم الإثنين بمشاركة 187 دولة، تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «النهوض بالعدالة الاجتماعية» وفق ما نشرته وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك».

- العابد يشارك في اجتماع المجموعة العربية على هامش مؤتمر العمل الدولي

وقبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي، شارك العابد والوفد المرافق له في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية الأعضاء في منظمة العمل الدولية، لمناقشة سُبل توحيد الجهود والرؤى والمواقف العربية المشتركة واحتياجات الدول العربية لتكون ذات موقف واحد.