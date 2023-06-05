مصاب واحد بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت ليبيا إصابة واحدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الفترة من 29 مايو الماضي إلى 4 يونيو الجاري، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 13 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 12 عينة، وإيجابية عينة واحدة، بينما تعافت حالة واحدة، ولم تسجل أي وفيات خلال الأسبوع المذكور، حسب التحديث الأسبوعي الصادر عن المركز.

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خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري، سجلت ليبيا إصابة واحدة بفيروس «كورونا» المستجد أيضا.



الحالات الموجبة 7.69%

وحسب آخر تحديث، بلغت نسبة الحالات الموجبة 7.69% من إجمالي العينات التي جرى فحصها، وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و264 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و826 حالة شفاء، وحالة نشطة.

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، أودت جائحة «كورونا» بأرواح «20 مليون شخص على الأقل»، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة. وفي الخامس من مايو، قالت منظمة الصحة العالمية إن «كورونا» لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.