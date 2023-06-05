المنقوش تؤكد حرص وزارة الخارجية على الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، «حرص الوزارة على الأخذ بملاحظات الديوان ومعالجتها بما يتوافق مع القانون والأعراف الدبلوماسية والدولية»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

وناقشت المنقوش خلال لقائها مع شكشك، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس «نتائج تقييم أداء السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج»، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

محاور مناقشات المنقوش وشكشك

وأوضح الديوان، أن المشري والمنقوش استعرضا خلال اللقاء، ملاحظات الديوان حول عمل وزارة الخارجية ومناقشة سبل معالجتها وفق التوصيات التي توصلت إليها فرق الفحص والمراجعة، وتناول اللقاء على وجه الخصوص ملف القضايا الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية، وإمكانية الاستفادة من ملاحظات الديوان حول الملفات ذات العلاقة بها، لضمان عدم ضياع حق الجانب الليبي.

- المنقوش وشكشك يبحثان عددًا من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الخارجية

كما تناول اللقاء تنظيم العلاقة بين المكاتب الصحية بالسفارات الليبية بالخارج، ومزودي الخدمات الصحية والعلاجية، بما يكفل حل المختنقات التي تواجه المرضى، وضمان انسياب التدفقات النقدية المتعلقة بالعلاج، وتخفيف معاناة المرضى والحد من تعثر عمليات العلاج بالخارج.

متابعة ديوان المحاسبة لعمل وزارة الخارجية

وشدد شكشك من جانبه، على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم، مؤكدًا أن القضايا التي جرى مناقشتها مع المنقوش بشأن عمل وزارة الخارجية «هي محل اهتمام ومتابعة مستمرة من قِبل الديوان».

من جهتها، نوهت المنقوش إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي «بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات بما يضمن حلحلة الملفات التي جرت مناقشتها، ومن أهمها تسهيل استكمال حالات العلاج بالخارج».