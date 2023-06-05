مركز «وشم»: تحديات تواجه حقوق النزيلات بمؤسسات الإصلاح في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

رأى المشاركون في الندوة التي نظمها مركز «وشم» لدراسات المرأة في مدينة بنغازي حول «أهم التشريعات المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا»، أن أهم التحديات التي تواجه حقوق النزلاء والنزيلات هي عدم وضوح التشريعات المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، والثقافة المجتمعية السائدة وأثرها على تطبيق السياسات الإصلاحية في المجتمع الليبي، وعدم استقرار البنى السياسية وتأثيرها على أداء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وتناول الحاضرون خلال الندوة عديد المحاور منها: التطورات التي مرّت بها التشريعات المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا طيلة تطور النظام السياسي في ليبيا (1952-2023)، ومدى توافق القوانين المنظمة لهذه السياسة مع القواعد النموذجية الدنيا لحقوق نزلاء ونزيلات مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ولإدارات العامة المنوط بها تنفيذ سياسات التأهيل والإصلاح وفقاً للقانون الليبي، والتغيير الهيكلي، والتكييف القانوني لوضع المرأة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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وتُعد هذه الندوة الحلقة الأولى من ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية لدراسة مستفيضة حول القوانين المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وواقع تطبيقها، وهي ضمن برنامج دعم مشروع «SHARP»، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

مركز «وشم» لدراسات المرأة ينظم ندوة حول «أهم التشريعات المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا». (الوسط)

مركز «وشم» لدراسات المرأة ينظم ندوة حول «أهم التشريعات المنظمة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا». (الوسط)