المنقوش وشكشك يبحثان عددًا من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، صباح اليوم الإثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث عددٍ من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، وذلك بحضور عددٍ من مستشاري الوزارة والديوان.

وناقشت المنقوش مع شكشك رؤية وخطة عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل في الخارج، وملف الملاك للسفارات والبعثات الليبية بالخارج.

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كما تطرقت مناقشات المنقوش وشكشك إلى إيجاد الحلول المناسبة والعملية لسداد الديون المترتبة على علاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية الخارجية، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك».

اجتماع شكشك والمنقوش وقيادات ديوان المحاسبة ووزارة الخارجية، الإثنين 5 يونيو 2023. (وزارة الخارجية)