ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 5 يونيو 2023)

ارتفع متوسط سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.
وصعد سعر الدولار إلى 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، وهبط سعر اليورو إلى 5.46 دينار مقابل 5.50 دينار أمس. وسعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 5.46 دينار مقابل 5.40 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي. واستقر سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 243 دينارا.
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