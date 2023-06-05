ارتفاع الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 5 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع متوسط سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وصعد سعر الدولار إلى 5.19 دينار مقابل 5.18 دينار أمس، وهبط سعر اليورو إلى 5.46 دينار مقابل 5.50 دينار أمس. وسعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 5.46 دينار مقابل 5.40 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.