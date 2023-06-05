في اليوم العالمي للبيئة.. مؤسسة النفط تؤكد التزامها بتقليل حرق الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بتقليل معدلات حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط، مشيرة إلى عملها على الاستثمار في الطاقات النظيفة لأنها تمثل عنصرا مهما في الاستعاضة عن حرق الغاز والاستفادة منه.

جاء ذلك في بيان اليوم الإثنين لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الموافق الخامس من يونيو في كل عام، إذ أشارت المؤسسة إلى «القلق المتزايد جراء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي هيمنت في الآونة الأخيرة آثارها ونتائجها السلبية وبشكل متباين على العالم بأسره».

إنقاص انبعاث الغازات الدفينة

وقالت المؤسسة إن دول العالم، بما فيها ليبيا، إذا لم تقم بالحد والتقليل من حرق الغاز وإنقاص تراكيز انبعاثات الغازات الدفيئة بما فيها الميثان فقد تزداد معدلات تلوث الهواء الجوي بنسبة تتجاوز 50% خلال العشر سنوات المقبلة، كما يتوقع ارتفاع كمية المخلفات البلاستيكية في المسطحات المائية بثلاث مرات تقريبا بحلول العام 2040 كجزء لا يتجزأ من الآثار الجانبية لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

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ويعد اليوم العالمي للبيئة أكبر منصة عالمية للتوعية بالمخاطر التي تواجه البيئة، وبدأ الاحتفال به منذ العام 1973 تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي سيشرف على احتفالية بهذه المناسبة في دولة ساحل العاج، لتسليط الضوء عن التلوث البلاستيكي ومخاطره.