العابد يشارك في اجتماع المجموعة العربية على هامش مؤتمر العمل الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد الرضا في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، على هامش انعقاد مؤتمر العمل الدولي الـ111 في جنيف.

ورافق العابد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفيرة لمياء بوسدرة، والوفد المرافق له، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

توحيد الرؤى العربية

وناقش الاجتماع التنسيقي سُبل توحيد الجهود والرؤى والمواقف العربية المشتركة واحتياجات الدول العربية لتكون ذات موقف واحد.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والتقارير الواردة فيه، ومحاولة إيجاد مقاربة عربية واحدة لكل ما جاء فيه من توصيات.