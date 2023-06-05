موظف الكاشير سرق خزينة المحل ليشتري طيور زينة بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض على موظف كاشير سرق خزينة المحل ليشتري طيور زينة في سوق الجمعة.

وتلقى مركز شرطة سوق الجمعة بلاغا بتعرض أحد المواطنين للسرقة من شخص يعمل لديه بائع على الكاشير، بعد أن لاحظ نقصا في المبالغ المالية بخزينة المحل «الكاصة»، حسب بيان لمديرية أمن طرابلس.

طيور بـ15 ألف دولار

وجرى تكليف أعضاء التحري بالمركز للقبض على المتهم الذي أقر بعد القبض عليه بشراء طيور بقيمة 15 ألف دينار. وتحريز مبلغ 15 ألف دينار عُثر عليه بمنزل المتهم، واتُخذت حياله الإجراءات القانونية اللازمة، وفق المديرية.

مبلغ مالي جرى العثور عليه بمنزل المتهم. (مديرية أمن طرابلس)

طيور زينة اشتراها موظف الكاشير. (مديرية أمن طرابلس)

مركز شرطة سوق الجمعة. (مديرية أمن طرابلس)