«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحل شحات برياح نشطة أيضا تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• تكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية على ساحل زوارة بينما تكون شرقية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة اليوم على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة أحيانا بسبب إثارة الأتربة.