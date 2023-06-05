السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 6.1 دينار أمس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.16 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وتراجع سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.68 دينار أمس، والليرة التركية إلى 0.22 دينار مقابل 0.23 دينار أمس.