منتدى ليبي - تونسي تحت شعار «إعادة إعمار مدينة بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت فعاليات منتدى ليبي - تونسي تحت شعار «إعادة إعمار مدينة بنغازي» في قاعة مؤتمرات قاريونس، حيث تستمر أعمال المنتدى لمدة أربعة أيام متواصلة بتنظيم غرفة التجارة والصناعة وزراعة بنغازي، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين التونسيين.

وتناول الملتقى عرضا تعريفيا بأنشطة وخبرات جميع المشاركين عن الجانب التونسي، ومناقشة فتح أفاق وسبل التعاون وتعزيز فرص العمل المشتركة مع المشاركين عن الجانب الليبي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين البلدين، حسب وكالة الأنباء الليبية.

حضر فعاليات اليوم الأول عميد المجلس بلدي بنغازي صقر بوجواري، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ورئيس صندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة علي بحيري الأوجلي.

خطة إعادة إعمار بنغازي

وقال عضو المجلس البلدي بنغازي المهندس أحمد الطيرة للوكالة، «نحن في المجلس البلدي وضعنا خطة بين العامين 2023 إلى 2030 (كيف ستكون بنغازي بعد عشر سنوات)، ونعمل على تنفيذها بمشاركة كل القطعات كافة تقريبا ومؤسسات المجتمع المدني، استمر إعداد هذه الخطة سنة كاملة وانتهينا منها في نهاية شهر فبراير».

وقال الطيرة: «ستشارك الشركات المحلية والعربية والدولية في إعادة إعمار مدينة بنغازي، وسيجرى توسيع المدينة إلى 165 ألف هكتار إلى الدائري العاشر، منوها بأن شركة (لد) اليونانية تسلمت هذا المخطط وجارٍ العمل على تنفيذه».