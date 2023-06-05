أحوال الطقس في ليبيا (الإثنين 5 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس متقلب على معظم مناطق البلاد مصحوب برياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من الخمس حتى مصراتة وبعض مناطق الدواخل وتكون الفرصة أفضل يوم الغد قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-30) علي المناطق الساحلية وتكون مابين (2-3) علي الدواخل وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار، وتكون الفرصة أفضل يوم الأربعاء خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل، وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق ثم تنخفض يوم الأربعاء.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر اليوم على الحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة يشمل تدريجيا الأربعاء بقية المناطق.