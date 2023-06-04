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المعداني يبحث حلولا لأزمة نقص مياه الشرب في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 04 يونيو 2023, 11:30 مساء
المعداني يبحث حلولا لأزمة نقص مياه الشرب في سرت
جانب من اجتماع ببلدية سرت لمتابعة نقص مياه الشرب، الأحد 4 يونيو 2023 (بوابة الوسط)
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بحث عميد بلدية سرت، اليوم الأحد، مشاكل نقص مياه الشرب، وإيجاد حلول لها، في محلات أبوهادي والقرضابية والنويجية والثلاثين والغربيات والظهير والسبعة غرب سرت.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان بلدية سرت، برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، وبحضور ومدير إدارة التشغيل والصيانة بشركة المياة والصرف الصحي الوسطى الشرقية محمد الطليعي، ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق سرت كمال سليمان، وعدد من المهندسين بإدارة مشروعات بلدية سرت.

- اجتماع في سرت لبحث تنفيذ مشروعات مياه الشرب

وأوضح المعداني أن الاجتماع تطرق إلى الاتفاق على إعداد المقايسات لعدد من مشاريع خطوط المياه الشرب، وتنفيذ خزانات لتجميع المياه بعدة تجمعات سكانية، وخزانات للصرف الصحي، نظرًا لتهالك عدد من الخزانات الحالية، بالإضافة إلى تنفيد عدد من الآبار الجديدة بضواحي سرت.

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