شاهد في «وسط الخبر»: قافلة «6+6» تتوه في طريق الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على الخلافات التي بدت تطفو على السطح بالتزامن مع الحديث عن توافق لجنة «6+6»، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، على القوانين الانتخابية، في الظل التشكيك في قانونية اللجنة، فضلاً عن أزمة زيادة المقاعد النيابية.

وأمس السبت، أعلن عضو مجلس النواب ولجنة «6+6» عزالدين قويرب، تصويت اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة، في إشارة إلى القوانين الانتخابية المتعلقة برئيس الدولة ومجلسيْ النواب والشيوخ.

لكن بعدها اتهم 61 نائبًا اللجنة بـ«تجاوز» عملها، و«الانحراف» عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

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ومن جانب مجلس الدولة، جدد 54 من أعضائه رفضهم للتعديل الثالث عشر ومخرجات لجنة «6+6»، واصفين إياها بالفاقدة للشرعية، داعين كافة القوى الوطنية للوقوف بحزم ورفض كل ما يروج له حول الوصول إلى توافق بشأن القوانين الانتخابية، مشيرين إلى أن السماح بتشرح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمحكومين جنائية «سابقة خطيرة».

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب الصحفي كمال المازوغي، والباحث السياسي إدريس إحميد، ورئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي.

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