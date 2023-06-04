أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد العاصمة طرابلس في هذه الأثناء من مساء اليوم الأحد سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعد وبرق وحبيبات البرد، مع انخفاض في درجات الحرارة، في حالة نادرة الحدوث في مثل هذا التوقيت من السنة خاصة مع قرب بدء فصل الصيف رسميًا في 21 يونيو.

وأظهرت صور جرى تداولها عبر الصفحات الليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مياه الأمطار الغزيرة تغرق شوارع العاصمة، مصحوبة بومضات البرق والرعد.

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وتزامن ذلك مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبيبات البرد على عدة مناطق في غرب ليبيا، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحبات البرد الكثيفة التي سقطت في غريان ومناطق غرب البلاد.

وأشارت مؤسسة رؤية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى سقوط أمطار في هذه الأثناء بمدينة سرت وسط البلاد، واستمرار هطول الأمطار لليوم الثاني في مدينة الكفرة في أقصى جنوب شرق ليبيا.

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)

هطول الأمطار في طرابلس، مساء الأحد 4 يونيو 2023. (الإنترنت)