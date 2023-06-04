المنقوش تبحث مع الطرابلسي ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 209 للعام 2022.

ويتعلق هذا القرار الصادر في 20 أكتوبر 2022، بمنح أولاد الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين، حيث نص القرار على «تمتع أولادهن بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الليبي، من مجانية العلاج والتعليم في الداخل والقبول في المدارس الليبية في الخارج».

كما منح القرار أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب «الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة الليبية عند دخولهم الأراضي الليبية، واقتصار حصول أزواجهن على تأشيرة الدخول عند الوصول، والتزام السفارات والقنصليات الليبية في الخارج بتقديم الخدمة لهم أسوة بالمواطنين الليبيين».

- «حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين