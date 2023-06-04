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لجنة إعادة الحياة بمرزق تباشر استلام ملفات المواطنين لحصر الأضرار بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 06:25 مساء
لجنة إعادة الحياة بمرزق تباشر استلام ملفات المواطنين لحصر الأضرار بالمدينة
اجتماع لجنة إعادة الحياة بمرزق، الخميس 1 يونيو 2023. (المجلس التسييري لبلدية مرزق)
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باشرت لجنة إعادة الحياة بمرزق، اليوم الأحد، في استلام ملفات المواطنين من أبناء المدينة استعدادًا لعمليات حصر وتقييم الأضرار التي طالت الممتلكات جراء الأحدث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أعلنه المجلس التسييري مرزق.

وعُقِدت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس لجنة إعادة الحياة مرزق رقم (1268) لسنة 2023 بشأن حصر العائلات النازحة والمهجرة التي عادت إلى مدينة مرزق والعائلات الراغبة في العودة اجتماعها الأول يوم الخميس الماضي.

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وقال المجلس التسييري لبلدية مرزق عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة وإعداد واعتماد نموذج لحصر أضرار المنازل السكنية والمحال التجارية للمواطنين من أجل تعويضهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير.

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