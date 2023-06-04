قطاطي يستعرض مع وفد من زلطن تحديات تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية رأس جدير

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع مجلس مشايخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن، وذلك لمتابعة المستجدات بشأن إنشاء وتفعيل المنطقة الاقتصادية رأس جدير.

واستعرض قطاطي مع مجلس مشايخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن «الإجراءات التنفيذية للبدء في مشروع المنطقة الاقتصادية، والتحديات التي تواجه منطقة رأس جدير في تنفيذ المشروع وسُبل تذليلها» وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- حكومة الوحدة توافق على تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة رأس جدير

وأضافت الوزارة أن مجلس مشايخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن، دعا قطاطي إلى زيارة الموقع المستهدف لإقامة المشروع والوقوف على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة والمشاريع الاستثمارية المستهدف تنفيذها ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية رأس جدير.

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة رأس جدير

ووافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في اجتماعه العادي الخامس للعام 2023، على تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة رأس جدير لما لها من أهمية وما تمثله من بُعد استراتيجي مهم يسهم في تنشيط حركة تجارة العبور بين ليبيا وتونس، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء الماضي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الحكومة الرامية لإيجاد سياسات اقتصادية تسهم في تحسين التنمية المكانية وتفعيل المناطق الحدودية والتي من بينها منطقة رأس جدير.

وكيل وزارة الاقتصاد نوري قطاطي خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس مشايخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

أعضاء مجلس مشايخ وحكماء وأعيان بلدية زلطن خلال اجتماعهم مع وكيل وزارة الاقتصاد، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)