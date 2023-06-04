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توقيع مذكرة تفاهم لمدة 8 سنوات بين ليبيا والمغرب في مجال التربية والتعليم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 04:48 مساء
توقيع مذكرة تفاهم لمدة 8 سنوات بين ليبيا والمغرب في مجال التربية والتعليم
لقاء المقريف مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب. (وزارة التربية والتعليم)
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وقع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب شكيب بن موسى، مذكرة تفاهم وتعاون لمدة 5 سنوات في مجال التربية والتعليم، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الليبية، اليوم الأحد.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: إن مذكرة التفاهم جرى التوقيع عليها يوم الجمعة، بعد انتهاء أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي احتضنته المملكة المغربية في 31 مايو الماضي.

مضمون مذكرة التفاهم والتعاون
وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم والتعاون تهدف إلى وضع إطار للتعاون الثنائي، والتفاهم في مجال التربية والتعليم بين البلدين الشقيقين، موضحة أن مجالات التعاون تتضمن تبادل المعلومات والخبرات في إعداد وتكوين الأطر التربوية، والإدارية، والتقنية.

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كما تتضمن المذكرة إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي، وتطوير الشراكة التربوية بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين، وتشجيع مشاركة التلميذات والتلاميذ في الفعاليات، والمسابقات العلمية والرياضية والثقافية، والخبراء في المؤتمرات والحلقات الدراسية وورشات العمل.

وتقضي مذكرة التفاهم والتعاون في مجال البحث العلمي والتربوي بإقامة شراكات وتيسير تبادل زيارات الباحثين التربويين، فضلًا عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة من أجل تسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتقييمها، على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها دوريًّا وعند الضرورة في أي من البلدين، وفق وزارة التربية والتعليم الليبية.

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