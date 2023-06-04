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وزارة التعليم العالي تبحث إطلاق برامج الدكتوراه في جميع التخصصات الجامعية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 04:08 مساء
وزارة التعليم العالي تبحث إطلاق برامج الدكتوراه في جميع التخصصات الجامعية
اجتماع القيب مع إدارة الدراسات العليا وممثلي عدد من الجامعات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التعليم العالي)
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عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، اليوم الأحد، اجتماعًا في مكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع مدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة وممثلين عن جامعتي المرقب وصبراتة، لبحث إطلاق برامج الدكتوراه في جميع التخصصات الجامعية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة «برامج الدراسات العليا بعدد من الجامعات الليبية، وكذلك مناقشة ملف برامج الدكتوراه بكليات العلوم المعلن عنه قبل أيام»، منوهة بأنه «سيكون متاحًا لجميع التخصصات» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها الرامية إلى «دعم برامج الإيفاد الداخلي ليكون بديلًا عن الإيفاد الخارجي الذي يتعذر تنفيذه بالوقت الحالي».

العملية التعليمية بجامعتي المرقب وصبراتة
وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة ملف الدراسات العليا والإشكاليات الحاصلة بعدد من كليات جامعة المرقب، وكذلك تناول فتح برامج الدكتوراه في بعض من الأقسام منها قسم علم الاجتماع، وبرامج الماجستير في قسم اللغة العربية، وقسم الدراسات النفسية بالجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الشكاوى والملاحظات الواردة عن جامعة صبراتة وكلية القانون زلطن حول سير العملية التعليمية في المرحلة الجامعية والعليا.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس جامعة المرقب ووكيلة الشؤون العلمية، ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة، وكذلك مدير إدارة الدراسات العليا بجامعة صبراتة وعميد كلية القانون زلطن، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، ورئيس اللجنة الاستشارية بالوزارة.

اجتماع القيب مع إدارة الدراسات العليا وممثلي عدد من الجامعات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التعليم العالي)
اجتماع القيب مع إدارة الدراسات العليا وممثلي عدد من الجامعات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التعليم العالي)
اجتماع القيب مع إدارة الدراسات العليا وممثلي عدد من الجامعات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التعليم العالي)
اجتماع القيب مع إدارة الدراسات العليا وممثلي عدد من الجامعات، الأحد 4 يونيو 2023. (وزارة التعليم العالي)
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