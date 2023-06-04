أعيان الجوازي يدعمون جهود المنفي لتحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، وفدًا من أعيان قبيلة الجوازي، وذلك في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء يأتي في إطار حرص المجلس الرئاسي على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية.

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وأضاف أن أعيان قبيلة الجوازي جددوا خلال اللقاء دعمهم جهود رئيس المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الجاري.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي والمجلس الرئاسي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في ليبيا من أجل دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي.

لقاء المنفي مع وفد أعيان قبيلة الجوازي، الأحد 4 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع وفد أعيان قبيلة الجوازي، الأحد 4 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع وفد أعيان قبيلة الجوازي، الأحد 4 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)