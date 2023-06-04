«الخارجية الروسية»: الملف الليبي على طاولة لافروف وبن زايد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الملف الليبي كان ضمن المسائل الدولية والإقليمية الرئيسية التي ناقشها وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقاء جمعهما في جنوب أفريقيا.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن «الوزيرين بحثا الوضع في سورية واليمن وليبيا» خلال اللقاء المنعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

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وأكد الجانبان التركيز على صون التنسيق الوثيق بين موسكو وأبوظبي في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والذي تعتبر الإمارات عضوًا غير دائم فيه منذ يناير 2022.

تعزيز العلاقات الودية التقليدية

كما أكدا الاهتمام المتبادل بين موسكو وأبوظبي لمزيد من تعزيز العلاقات الودية التقليدية بموجب إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، المتفق عليه في 1 يونيو 2018.

يذكر أن روسيا والإمارات لهما حضور ميداني قوي في ليبيا، فبينما تنتشر قوات مجموعة «فاغنر» الروسية سبق أن كشف تقرير سري للجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الخاصة بليبيا، أن سلاح الجو الإماراتي سيَّر بين شهري يناير وأبريل 2020 نحو 150 رحلة، يعتقد الخبراء الأمميون أنها تحمل ذخيرة وأنظمة دفاعية، إضافة إلى عشرات الرحلات خلال الصيف إلى ليبيا.